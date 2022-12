Condividi l'articolo

In Doctor Strange nel Multiverso della Follia, secondo capitolo della saga dedicata allo Stregone Supremo Interpretato da Benedict Cumberbatch, Charlize Theron ha fatto il suo esordio nel MCU interpretando, nella scena post credits, Clea, nipote di Dormammu. L’attrice, tuttavia, non aveva mai avuto modo di guardare i film precedenti della Casa delle Idee e, parlano con The Hollywood Reporter, ha rivelato di aver fatto binge watching di tutti le opere precedenti dopo aver ottenuto il ruolo.

Ero ignorante, non conoscevo quei film [Marvel] abbastanza bene fino a quando una famiglia che considero, tipo, la mia famiglia adottiva non me li ha fatti guardare. Sono fan sfegatati della Marvel e li prendevo sempre in giro. Dicevo: “Oh mio Dio, ragazzi siete dei fottuti nerd”. Poi, durante le vacanze di primavera, abbiamo affittato una casa e i nostri figli erano in un campo e mi hanno detto: “Devi sederti e guardare, cazzo”. Quindi, abbiamo guardato tutti i film e ho pensato: “Oh mio Dio, sono così fottutamente bravi”. E anche i bambini hanno partecipato, ed è stato un viaggio così divertente. E c’è una mitologia intorno ed è stata pensata per decenni con Clea, e io ho sentito questa cosa come una sfida. Come lo reinventi? Quindi, sono eccitata, ma onestamente non so che cazzo succederà