Videogames Ship of Fools Recensione: un buon roguelite cooperativo La recensione di Ship of Fools, il nuovo interessante roguelite cooperativo sviluppato da Fika Productions e pubblicato da Team 17. Di Andrea Baiocco -

Condividi l'articolo Ship of Fools è un roguelite divertente e appagante, perfetto per esser vissuto in compagnia di un amico. Salpate insieme al vostro compagno di avventure, tuffatevi in questa “marittima avventura” nel tentativo di salvare il mondo dopo la rottura del faro principale che si ergeva a protezione dell’Arcipelago, l’ambientazione principale del titolo. Nei panni dei Fools, i folli, iniziamo questo viaggio affrontando mostri marini e uragani, un’odissea a bordo della Stormstrider, la nave che ospiterà i due protagonisti dell’opera. Se affonda la nave, affondano anche i loro capitani.

Un classico roguelite

Come ogni roguelite che si rispetti, ci saranno power up che, a ogni game over, andranno persi e altri invece si manterranno nel tempo anche in caso di sconfitta. Nel primo caso, troviamo idoli e statue che serviranno per potenziare temporaneamente la nave mentre i viticci, la valuta di Ship of Fools, si potrà spendere prima di ricominciare una nuova partita.

Attraverso i viticci potremo incrementare, in modo permanente, la salute della nave oppure il danno dei cannoni. Come avrete capito infatti, tutto il gameplay ruoterà intorno a questi combattimenti marittimi contro mostri di ogni sorta, tra Kraken giganteschi e ragni di mare. Oltre alla Stormstrider, anche i protagonisti avranno le loro abilità uniche: ci sono un totale di dieci personaggi, i primi due, Todd e Hink, sono disponibili già dall’inizio. Gli altri otto invece, andranno sbloccati nel corso dell’avventura. Todd ad esempio ha come abilità speciale una maggiore velocità nel corpo a corpo, per affrontare al meglio tutti i poveri malcapitati che proveranno a buttarsi all’arrembaggio mentre Hink causa un danno ad area con i colpi sparati dal suo cannone. Caricate il cannone pronti per sparare, solo così la vostra nave si trasformerà in un piccolo fortino inespugnabile.

Navigare in solitaria o in compagnia

Come spiegato in apertura di recensione, Ship of Fools può essere giocato sia in solitaria che in compagnia. Il consiglio è sicuramente quello di giocare il titolo insieme a un amico e condividere con lui le gioie ma anche i dolori della sconfitta. Spronarsi a vicenda per risalpare pronti a riaffrontare ancora una volta i pericoli che si celano nelle profondità più oscure degli abissi una volta scelta la rotta da seguire all’interno della mappa.

Tuttavia, il single player ha comunque le sue peculiarità. Nello specifico, al posto del nostro amico, ci sarà una torretta automatica che sparerà a vista a qualsiasi cosa si muova, l’unica sua necessità è ovviamente quella di dover essere ricaricata di volta in volta. Il problema è che anche eventuali colpi speciali con cui andiamo ad equipaggiare la torretta, sono sparati in maniera casuale, quindi non vi è certezza che la cannonata venga indirizzata verso il nemico più forte.

Ship of Fools Recensione: Conclusioni

Ship of Fools è un gioco molto divertente, grazie anche a un mondo di gioco ben caratterizzato dal punto di vista artistico con i suoi protagonisti antropomorfi pucciosi e simpaticissimi. Un roguelite che dà il suo meglio in compagnia di un amico, per godersi appieno questa odissea sviluppata da Fika Productions.

