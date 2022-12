News

Videogames Elden Ring, Miyazaki promette: “Abbiamo altro in mente” Sul palco dei Game Awards, Hidetaka Miyazaki ha annunciato che ci sono ancora molte novità in vista per Elden RIng Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Elden Ring, come saprete, è eletto miglior gioco dell’anno agli ultimi Game Awards (qui tutti i vincitori). Tuttavia il futuro del gioco è ancora in divenire. Quando è salito sul palco per ritirare il premio, il capo di From Software, Hidetaka Miyazaki ha infatti rivelato che lui e il suo team hanno ancora molto in mente per il gioco. Per quanto riguarda Elden Ring, ci sono ancora diverse cose che vogliamo fare – ha detto

Non è chiaro se ulteriori aggiunte arriveranno sempre sotto forma di patch o magari come DLC a pagamento, tuttavia conoscendo la storia passata di From è molto probabile che nel futuro dei prodi Senzaluce ci siano ancora sfide e Boss ignoti.

Sebbene il successo di Elden Ring sia senza pari per From, la software house nipponica non si sta corgiolando nell’enorme risposta che il pubblico ha dato al loro ultimo titolo, ma anzi, sta lavorando già ad un nuovo gioco. Anzi, secondo quanto rivelato qualche mese a 4Gamer, lo stesso Miyazaki, i lavori sarebbero già a buon punto.

Lo sviluppo è attualmente nelle fasi finali – aveva detto l’autore quando gli è stato chiesto del prossimo gioco.

Andando avanti con l’intervista, Miyazaki aveva anche rivelato di avere in mente di realizzare qualcosa di ancor più astratto rispetto al passato. E detto dall’uomo che ha creato Bloodoborne queste parole assumono tutto un altro significato.

A medio-lungo termine, mi piacerebbe lavorare su un fantasy più astratto di qualsiasi altra cosa abbiamo fatto in passato

Che ne pensate?

