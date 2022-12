News

Condividi l'articolo Si chiama The Mean One ed è la grottesca versione horror de Il Grinch, film del 2000 di Ron Howard con protagonista uno strepitoso Jim Carrey e nelle ultime ore sul web si è mostrato nel suo primo trailer. Nelle prime immagini possiamo vedere la bizzarra creatura verde mentre rovista tra i regali di Natale sotto l’albero della piccola Cindy Lou prima di uccidere sua madre. Due decenni dopo, il mostro famelico inizia a terrorizzare la sonnolenta cittadina di montagna di Chinonso e minaccia di rovinare di nuovo il Natale. Ora adulta, Cindy trova un nuovo scopo nella vita nel punire la bestia per aver distrutto un’altra volta la festa più amata dell’anno. Armata di un fucile a forma di bastoncino di zucchero e quella che sembra essere una mazza da baseball con le luci di Natale avvolte attorno, Cindy si scontra con Il Grinch in una brutale battaglia per salvare le vacanze. Il progetto sarà diretto da Steven LaMorte e vedrà protagonista David Howard Thornton nei panni della terrificante creatura verde. Accanto a lui, nei panni di Cindy, Krystle Martin.

Questo The Mean One si inserisce nel recente filone cinematografico che sta reinventando alcuni dei film e personaggi per bambini più amati di sempre in salsa horror. Oltre infatti a questa versione assassina de Il Grinch recentemente è stato mostrato il primo trailer di Winnie the Pooh: Blood and Honey, reboot a tinte horror dedicato al celeberrimo orsetto mangia miele (qui per vederlo). Il regista di questo film Rhys Frake-Waterfield ha anche rivelato di aver intenzione di rivisitare allo stesso modo anche il personaggio di Peter Pan (qui i dettagli) e di produrre una mostruosa e aberrante versione di Bambi (qui i dettagli).

