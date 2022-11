News

Musica Quella volta che Eminem fu denunciato da sua madre Nel 1999 Debbie Mathers-Briggs denunciò suo figlio Eminem per alcune frasi poco lusinghiere su di lei che il rapper scrisse nei suoi brani Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Chiunque conosca la burrascosa vita di Marshall Mathers, a.k.a. Eminem è a conoscenza del rapporto complicato che ha avuto con sua madre Debbie Mathers-Briggs. Il rapper ha spesso avuto parole poco lusinghiere nei confronti della donna nelle sue canzoni, tanto che alla fine è arrivata anche una denunciata da parte della Mathers-Briggs quando, nel singolo My Name Is del 1999, in cui affermava “mia madre fuma più droga di me”. La donna ha intentare una causa per diffamazione da 10 milioni di dollari, sostenendo che il rapper mentiva sulla sua educazione e la calunniava. In risposta alla causa dell’epoca, l’avvocato del rapper Paul Rosenberg ha dichiarato in una nota:

La vita di Eminem si riflette nella sua musica. Tutto ciò che ha detto può essere verificato come vero. La verità è una difesa assoluta contro un’accusa di diffamazione. Questa causa non è una sorpresa per Eminem. Sua madre ha minacciato di fargli causa sin dal successo del suo singolo ‘My Name Is’. È semplicemente il risultato di una relazione tesa per tutta la vita tra lui e la madre. Indipendentemente da ciò, è ancora doloroso essere citato in giudizio da tua madre e quindi la causa verrà affrontata solo attraverso canali legali.

Due anni dopo, nel 2001, a Debbie è stato concesso un accordo, ma l’incredibile cifra di 10 milioni di dollari per cui aveva inizialmente spinto è stata ridotta a 25 mila dollari.

In seguito, nel 2002, Eminem ha parlato di quanto accaduto nel brano Cleanin’ Out My Closet, rappando:

Witnessing your momma popping prescription pills in the kitchen / B****ing that someone’s always going through her purse and s***’s missing / Going through public housing systems, victim of Munchausen syndrome / My whole life I was made to believe I was sick when I wasn’t / Till I grew up, now I blew up, it makes you sick to ya stomach

Cercate solo di immaginare di vedere vostra madre che prende pillole in cucina/ lamentandosi che qualcuno mette sempre mano al suo borsellino quando mancava qualcosa/ andando per gli enti pubblici di accoglienza vittima della sindrome di Munchausen/ mi è stato fatto credere per tutta la vita di esser malato quando ero sano/ finchè non sono cresciuto, ora sono esploso,questo ti fa vomitare, vero?

Solo un altro incredibile capitolo della vita di Eminem.

Continuate a seguirci su LaScimmiaSente