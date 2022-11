Daft Punk: i loro elmetti sono un easter egg in Pokémon Scarlatto / Violetto [VIDEO]

Per qualche ragione in Pokémon Scarlatto e Violetto è stato scoperto un easter egg riguardante i Daft Punk, lo storico duo house francese scioltosi da poco. E cosa poteva riguardare, relativamente alle skin dei giocatori, se non i famosi elmetti d’oro e d’argento indossati dai due storicamente per celare la loro identità? Diversi appassionati si stanno sbizzarrendo su internet con tweet e video dopo la felice scoperta. Se volete unirvi a loro, dovete recarvi a Cascarrafa, nella regione a ovest della mappa, e trovare il negozio Seguro Style, vicino alla palestra.

Ok new pokemon is pretty based I can show up to class in my daft punk cisplay every day pic.twitter.com/VCH1nfq0FJ

— ✧ Tooie ✧ ROBOT V-TUBER @ Working on Comms! (@2eeillustration) November 20, 2022