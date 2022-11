News

Condividi l'articolo Helena Bonham Carter e Johnny Depp sono grandi amici. Oltre ad aver lavorato insieme in numerosi film hanno anche stretto un forte legame al di fuori del set tanto che l’attore di Pirati dei Caraibi ha fatto da padrino ai due figli dell’attrice volto di Bellatrix Lestrange nella saga di Harry Potter. Quest’ultima, in una recente intervista con il Sunday Times, ha parlato del verdetto col quale lo scorso giugno una giuria di Fairfax, in Virginia, ha ritenuto l’ex moglie di Depp, Amber Heard, colpevole di diffamazione nei confronti dell’ex consorte. Oh, penso che sia stato completamente vendicato – ha detto la Carter. Penso che ora stia bene. Totalmente bene. La mia opinione è che [Heard] abbia cercato di seguire una tendenza. Questo è il problema con queste cose: che le persone salteranno sul carrozzone perché è la moda del momento e vogliono diventare la ragazza simbolo del movimento.

Nella stessa intervista l’attrice ha anche difeso J.K Rowling, autrice dei libri di Harry Potter, accusata di transfobia a seguito di alcune dichiarazioni decisamente controverse.

È orrendo, sono un mucchio di cazz*te – ha detto l’attrice. Penso che [la Rowling] sia stata perseguitata. La situazione è stata portata all’estremo a causa del giudizio delle persone. Ha diritto di avere la sua opinione, in particolare se ha subito abusi. Ognuno si porta dietro la propria storia di traumi e forma le proprie opinioni da quel trauma e bisogna rispettare da dove vengono le persone e il loro dolore. Non dovete essere tutti d’accordo su tutto, sarebbe folle e noioso. Non c’è aggressività in quello che afferma, sta solo dicendo qualcosa sulla base della sua esperienza

Che ne pensate di queste parole di Helena Bonham Carter?

