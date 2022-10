News

Angela Lansbury, scomparsa pochi giorni fa all'età di 96 anni, avrà un cameo postumo in Knives Out 2, nuovo film di Rian Johnson

Condividi l'articolo Il prossimo 23 dicembre su Netflix arriverà Glass Onion: A Knives Out Mystery, secondo capitolo della saga thriller di Rian Johnson con protagonista Daniel Craig nei panni del geniale investigatore Benoit Blanc (qui il trailer). Il film può contare su un cast davvero di eccezione composto da Kate Hudson, Dave Bautista, Jessica Henwick, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Madelyn Cline, Janelle Monáe ed Edward Norton. Tuttavia accanto a loro ci sarà anche una gradita sorpresa. Angela Lansbury infatti, la celeberrima Signora in Giallo scomparsa pochi giorni fa, avrà un cameo postumo nel film. Con lei anche Stephen Sondheim, celeberrimo paroliere e compositore di Broadway morto il 26 novembre 2021. Just saw @rianjohnson's brilliant film @KnivesOut.



Not only there is a scene from Murder, She Wrote with Dame Angela Lansbury and Tom Bosley appearing on the screen, but Dame Angela is also thanked at the end credits.



Hope she will actually appeal in a new role in the sequel. pic.twitter.com/PtayeHFXGc — Remembering Dame Angela Lansbury 🇺🇦 (@_AngelaLansbury) September 24, 2020 Di seguito la sinossi ufficiale di Glass Onion: A Knives Out Mystery:

Glass Onion: A Knives Out Mystery vede il detective Benoit Blanc (il candidato ai Golden Globe Daniel Craig) riprendere il suo ruolo da Knives Out e viaggiare nel Mediterraneo per risolvere un nuovo mistero. Se Knives Out parlava di omicidi in famiglia, Glass Onion è un buon motivo per diffidare degli amici più intimi. Quando il miliardario tecnologico Miles Bron (Edward Norton) invita alcuni dei suoi più cari per una fuga sulla sua isola greca privata, diventa presto chiaro che non tutto è perfetto in paradiso. E quando qualcuno muore, beh, chi meglio di Blanc può svelare gli intrighi?

Il regista Rian Johnson ha descritto il suo approccio al casting come “organizzare una cena.”

Si tenta di invitare le persone che ti piace. Ma la realtà è che non si sa mai. Alla fine della giornata, solo cercando di ottenere i migliori attori in ogni parte, gli attori che sono più giusti per ogni singola parte. Quindi, lanciate anche i dadi e trattenete il fiato. Per fortuna, abbiamo un grande gruppo che si è davvero mescolato.

