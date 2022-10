Morta Angela Lansbury, addio alla Signora in Giallo

Condividi l'articolo

Oggi è davvero un giorno triste per la storia del cinema e della televisione. A 96 anni se n’è infatti andata Angela Lansbury, indimenticabile e immortale volto di Jessica Fletcher, iconico protagonista per 12 stagioni della serie La Signora in Giallo. L’attrice è morta nel sonno nella sua casa di Los Angeles, ha annunciato la sua famiglia. Era a cinque giorni dal suo compleanno.

Per la sua intramontabile carriera televisiva è stata per addirittura candidata per ben 18 volte agli Emmy Awards senza mai riuscire tuttavia ad ottenere l’ambito premio. Ma non solo TV. Angela Lansbury è stata anche infatti anche una grandissima attrice cinematografica. Nella sua lunghissima e luminosa carriera è stata infatti candidata agli Oscar per ben 3 volte. Nel 1945 con Angoscia, l’anno successivo con Il Ritratto di Dorian Gray e nel 1963 per Và e uccidi. Tuttavia neanche con gli Academy Awards ha avuto maggior fortuna e neanche in questo caso è riuscita ad ottenere la statuina tanto amata.