Quali sono i generi musicali più ascoltati nel mondo? Ecco le risposte [LISTA]

Voi che generi musicali amate ascoltare di più? Vi unite alla massa o vi piace la musica di "nicchia"? Ecco un bel confronto da fare Quali sono i generi musicali più popolari in questi anni? Se pensate di conoscere la risposta date un'occhiata qui. Pop, rap, rock o altre tendenze si spartiscono il mercato musicale mondiale e chiaramente a giocare un ruolo fondamentale sono sempre social, piattaforme streaming e gusti generazionali. Quindi ovviamente quali sono i generi più ascoltati dipende da età, posizione geografica ed influenze culturali, oltre che da diversi altri fattori. Un grande indicatore per la popolarità a livello mondiale dei generi musicali si ritrova ovviamente nelle tendenze registrate negli Stati Uniti, paese che come sappiamo dà i natali ad alcuni degli artisti di maggior successo in assoluto.

Ebbene, stando ai dati riportati in questa tabella (fonti: MRC Data Reports, 2021-2020; Nielsen Music Reports, 2019-2017) possiamo vedere come, non sorprendentemente, il genere più ascoltato negli Stati Uniti sia ormai da anni l’hip-hop o rap che dirsivoglia, completo della sua variante R&B.

Music Genre 2021 2020 2019 2018 2017 R&B

Hip-Hop 27.7% 28.2% 27.7% 31.2% 25.1% Rock 20% 19.5% 19.8% 23.1% 23% Pop 13% 12.9% 14% 15.1% 13.4% Country 8.1% 7.9% 7.4% 8.4% 8.0% Latin 5.4% 4.7% 5.3% 7.7% 5.7% Dance

Electronic 3.3% 3.2% 3.6% 3.6% 4.0% Christian

Gospel 1.8% 1.9% 2.3% 2.9% 2.5% World Music 2.0% 1.8% 1.5% / / Children 1.2% 1.3% 1.4% 1.1% 1.4% Classical

Music 1.1% 1.0% 1.0% 1.1% 1.0% Jazz 1.0% 1.1% 1.1% 1.1% 1.0% Holiday

Seasonal / / 1.4% / /

Generi meno recenti come il jazz o la classica arrivano molto dopo e anche musicalità in passato più popolari come l’elettronica non incontrano granché i gusti degli americani in questi ultimi anni. In quest’altra tabella qui sotto invece (fonte: International Federation of the Phonographic Industry / IFPI) diamo uno sguardo alle tendenze a livello mondiale.

Vediamo che il risultato cambia di poco se consideriamo il 2021, anno al quale si riferiscono questi dati. Il pop è ovviamente il genere di maggior successo al mondo e non deve stupire dato che si tratta di quello che esprime gli artisti di maggior visibilità e le canzoni di più ampio appeal, per definizione, presso le masse.

“Generi” in questo caso vengono considerati anche periodi interi di musica, ascoltati magari dai nostalgici, come gli anni ’90, ’80 e ’70, ma anche le colonne sonore di film, serie tv o forse persino videogiochi, che in parecchi ascoltano al posto di album e artisti musicali. In generale, vediamo che pop, rock e rap hanno sempre posti privilegiati o compaiono molto in alto.

Popularity ranking Music genre 1. Pop 2. Rock 3. The 90s 4. The 80s 5. Soundtracks 6. Hip-hop/Rap/Trap 7. R&B 8. Dance/Electronic/House 9. The 70s 10. Soul/Blues

Molto interessante per capire come siano cambiati i gusti e le tendenze nel corso delle decadi è quest’altra tabella qui in fondo (fonte: Billboard), che riporta la percentuale massima mai raggiunta da ciascun genere, con indicato il periodo, nelle prestigiose classifiche Billboard negli U.S.A.. E vediamo come le cose siano parecchio diverse a seconda dell’epoca.

Per esempio il pop era estremamente popolare dieci anni fa ma nel frattempo anche il rap si è conquistato sempre più posti in classifica. Il rock appare essere un po’ “roba da vecchi”, avendo registrato il suo maggior successo nel lontano 1983. Il metal e il punk invece vivevano un momento particolarmente felice all’inizio degli anni ’00.

Se conoscete la storia della musica e i periodi nei quali sono stati pubblicati i maggiori album per ciascuno di questi generi, i conti vi torneranno. Prendiamo per esempio il 1974, anno di grande successo del soul. In quel periodo erano popolarissimi artisti del genere come Isaac Hayes, Stevie Wonder, Al Green, Marvin Gaye e Curtis Mayfield.

Vi riconoscete in queste cifre? Vi sembra che le tendenze siano completamente diverse? Fateci sapere cosa pensate nei commenti e continuate a seguirci su LaScimmiaSente

Fonte: Headphones Addict