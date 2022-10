Blink-182: è reunion con Tom DeLonge (e arriva un nuovo album) [VIDEO]

Condividi l'articolo

Sta succedendo: i Blink-182 sono di ritorno con la loro formazione classica e con un nuovo album

Stanno “venendo”. Così i Blink-182 annunciano il loro ritorno nella formazione più classica della band, quella comprendente Mark Hoppus, Tom DeLonge e naturalmente il super-batterista Travis Barker. Ufficialmente fuori Matt Skiba, che aveva sostituito DeLonge dal 2015 al 2022, e grandi progetti per i tre in futuro. A cominciare dall’uscita di un nuovo singolo, Edging, in uscita il 14 ottobre e cioè questo venerdì. Ma è solo l’inizio.

Su Instagram DeLonge ha scritto, per l’entusiasmo dei fan: “E se vi dicessi che abbiamo appena registrato il migliore album della nostra carriera?” condividendo poi anche una foto dei primi storici anni di carriera della band. Con il divertente video qui sopra il trio annuncia quindi il ritorno all’attività dal vivo e via social sappiamo che un nuovo disco è in arrivo, anche se non abbiamo ancora titolo e data d’uscita. I fedeli fan della band, che la seguono da vent’anni, sono in fervida attesa: sapranno i Blink tener testa alle aspettative?