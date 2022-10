Musica

News Rapper fa "fumo" sul pubblico con un cannone alla marijuana [VIDEO] Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Al posto della classica nebbia da concerto, un bel cannone diffusore di marijuana che ha completamente stordito il pubblico del rapper Chucky Chuck Siete a un concerto rap e improvvisamente venite investiti da un’intera fumata di… marijuana. Sì, è successo davvero e ovviamente negli Stati Uniti, altrettanto ovviamente in California, al concerto del rapper Chucky Chuck che si è esibito per una platea di persone rigorosamente sopra i ventun anni. Le quali, al posto del classico effetto fumo da concerto, hanno potuto assaporare il vasto aroma diffuso da un cannone realizzato all’uopo, e per giunta mentre il rapper cantava una canzone intitolata Smoke That. View this post on Instagram A post shared by @chuckychuckdgaf

“A fanculo la macchina per il fumo” ha anche sbraitato il cantante, riferendosi ovviamente al fumo più tradizionale e non allucinogeno.Il modello di cannone, che possiamo veder maneggiato nel video Instagram condiviso dall’artista con tanto di tag, è stato realizzato da ES Smokebusters e caricato con, riporta Consequence scherzando (ma non troppo) “pile di erba sufficienti a guadagnarsi anni di prigione in molti stati“.

Fonte: Consequence

