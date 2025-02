News Quando South Park creò una reale strategia forense Un episodio del 1998 di South Park diede vita ad una strategia forense realmente usata nei tribunali Di Matteo Furina -

La satira ha spesso il potere di mettere in luce le assurdità della società, e a volte finisce persino per influenzarla. Un esempio emblematico è la Difesa Chewbacca, un concetto nato da un episodio di South Park e che, sorprendentemente, ha trovato riscontro nel mondo reale, arrivando persino a essere citato in contesti legali.

Il termine deriva da un episodio del 1998 intitolato Chef al fresco, in cui il personaggio di Chef si trova coinvolto in una disputa legale con un’etichetta discografica accusata di plagio. Durante il processo, l’avvocato della casa discografica, una parodia di Johnnie Cochran (celebre per aver difeso O.J. Simpson), utilizza una strategia confusa e priva di logica per distrarre la giuria. Presentando un’immagine di Chewbacca, il celebre Wookie di Star Wars, l’avvocato inizia a sostenere che “non ha senso” che Chewbacca viva su Endor, data la sua stazza. Poi, rivolgendosi alla giuria, conclude con la frase:

Se Chewbacca vive su Endor, dovete assolverlo

Questa scena parodizza l’argomento difensivo usato da Cochran nel processo O.J. Simpson:

Se non calza, dovete assolvere – riferendosi al guanto trovato sulla scena del crimine che non sembrava adattarsi alla mano dell’imputato.

Il punto della Difesa Chewbacca è proprio quello di confondere e depistare la giuria, piuttosto che affrontare i fatti o ribattere alle argomentazioni dell’accusa. Secondo il creatore di TikTok Alex (@popculturebrain), questa strategia e il termine stesso sono entrati nel linguaggio giuridico nel corso degli anni. Il sito legale The Defenders sottolinea inoltre che, nonostante la sua natura ingannevole e poco etica, questa tecnica è stata utilizzata in vari casi giudiziari.

Uno degli esempi più noti dell’uso indiretto della Difesa Chewbacca si è verificato nel processo svedese del 2009 contro i quattro fondatori di The Pirate Bay. Gli avvocati difensori hanno ironicamente creato la “Difesa King Kong”, sostenendo che l’accusa avrebbe dovuto dimostrare che Carl Lundström avesse interagito direttamente con un utente chiamato “King Kong”, che “potrebbe benissimo trovarsi nelle giungle della Cambogia“. Tuttavia, questa strategia non ha impedito la condanna degli imputati.

Un altro caso si è verificato in Florida, dove un uomo accusato di frode fiscale federale ha tentato di adottare una strategia simile, tanto che il pubblico ministero ha finito per citare direttamente l’episodio di South Park in tribunale:

E non vorrei sembrare superficiale, ma alcuni di voi potrebbero averlo visto. Penso che sia un episodio di South Park

Ciò dimostra come la satira, anche quando nasce come semplice parodia, possa influenzare la realtà in modi inaspettati. La “Difesa Chewbacca” è diventata un esempio di come alcune strategie legali puntino più a confondere che a chiarire, dimostrando che, a volte, la realtà può essere tanto assurda quanto la finzione.

