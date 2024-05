Cinema Il toccante gesto di Robin Williams sul set di Mrs Doubtfire Lisa Jakub ha raccontato il toccante gesto fatto per lei da Robin Williams sul set di Mrs Doubtfire Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Solo un altro aneddoto che ci racconta la grandezza di Robin Williams Mrs Doubtfire, film del 1993 diretto da Chris Columbus e con protagonista Robin Williams, è sicuramente una delle pellicole più amate nel quale l’attore scomparso oramai 10 anni fa abbia mai lavorato. Racconta la storia di Daniel Hillard, uomo divorziato e impossibilitato a vedere i suoi tre figli, interpretati da Matthew Lawrence, Lisa Jakub e Mara Wilson, che decide di vestirsi da domestica, la signora Euphegenia Doubtfire pur di star loro vicino. Recentemente, Jakub, oggi 45 anni, che interpretava la figlia maggiore di Williams, Lydia, ha ricordato il gesto “straordinario” che Robin Williams fece per lei dopo essere stata espulsa da scuola durante le riprese del film.

Sono stata espulsa dalla scuola superiore durante le riprese di Mrs Doubtfire – ha detto Jakub al podcast del fratello Matthew Lawrence, spiegando che le mancava troppa scuola a causa del programma delle riprese. Sono canadese. Frequentavo la scuola superiore in Canada, poi sono partita per quattro mesi per girare il film. Avevamo intenzione di creare questo sistema, pre-internet, in cui spedivo avanti e indietro i miei compiti scolastici a la scuola. L’abbiamo fatto per un po’.

Tuttavia, la scuola improvvisamente decise che il sistema non avrebbe funzionato.

La mia scuola in Canada ha inviato una nota dicendo: “Sai, questo non funziona più per noi. Non tornare”

Jakub aveva il cuore spezzato alla notizia e ha raccontato di come Robin Williams abbia notato che era arrabbiata sul set.

La cosa sorprendente è che Robin ha visto che ero sconvolta. Mi ha chiesto cosa stesse succedendo. Gli ho spiegato.

Quindi l’attore scrisse una lettera personale al preside difendendo la giovane attrice.

Ha scritto una lettera al mio preside dicendo che voleva che riconsiderassero questa decisione, che stavo solo cercando di perseguire la mia istruzione e la mia carriera allo stesso tempo e potevano per favore supportarmi in questo.

Sfortunatamente, il gesto commovente di Williams non è stato sufficiente per far riammettere la Jakub, anche se ha detto che il suo preside aveva esposto con orgoglio la lettera nel suo ufficio.

Questo preside ha ricevuto la lettera, l’ha incorniciata, l’ha appesa in ufficio… e non mi ha chiesto di tornare.

Quanto ci manchi, Robin.

