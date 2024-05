Condividi l'articolo

Avete notato questa diminuzione delle scene di sesso nei film?

Uno studio condotto dall’analista di dati cinematografici Stephen Follows citato da The Economist che ha monitorato il sesso e la nudità nei principali film live-action – con ogni caso classificato su una scala da “nessuno” a “grave” – ha rilevato che il livello di contenuti sessuali nel cinema è diminuito di quasi il 40 per cento a partire dagli anni 2000. Il numero di film senza alcun contenuto sessuale è aumentato dal 20% all’anno a circa il 50%.

Tuttavia alcune scene che vengono mostrate nei film oggi sono più esplicite di quanto fosse consentito in passato. Gli esempi citati includono peni eretti (in film come May December ) e personaggi che fanno sesso orale mentre i loro partner hanno le mestruazioni (Saltburn,Fair Play).