Cinema Mufasa: il Trailer del prequel del Re Leone [VIDEO] Di Matteo Furina

Condividi l'articolo Mufasa si msotra per la prima volta Disney ha appena rilasciato il primo trailer de Mufasa, live action prequel de Il Re Leone dedicato al padre di Simba e che arriverà al cinema il prossomo 20 dicembre. Questa nuova avventura, del regista Barry Jenkins, si concentra sulle vite più giovani di Mufasa e Scar. Aaron Pierre darà la voce a Mufasa, con Kelvin Harrison Jr. nel ruolo di Scar. Il film vedrà anche il ritorno di personaggi come Timon, Pumbaa e Rafiki, con i loro doppiatori de Il Re Leone del 2019 di Jon Favreay che riprenderanno i loro ruoli. Sono cresciuto con questi personaggi, significano moltissimo per me – ha detto Jenkins a Variety. I re non sono appena nati, non sono ancora stati plasmati come tali. Devono diventare chi sono attraverso una serie di eventi in cui molte persone possono identificarsi. Quindi, da questo punto di vista, si adatta molto bene a tutto il resto che ho fatto. Quindi non sento alcuna pressione, voglio solo fare un buon lavoro.

I miei agenti mi mandano moltissime sceneggiature. Quando è arrivata questa, super top secret, ero molto scettico – ha detto Jenkins a Chloe Zhao durante un’intervistanel 2020. Ho letto la sceneggiatura e dopo circa 40 pagine mi sono rivolto a Lulu [Wang] e ho detto: ‘Porca miseria, è bello’.

E mentre continuavo a leggere, mi sono allontanato sempre più da quella parte del mio cervello che diceva: “Oh, un regista come te non fa un film come questo” e mi sono arrivato al punto da vedere come questi personaggi, questa storia, è sorprendente. Ciò che mi ha davvero spinto oltre il limite è stato che James, il mio direttore della fotografia, ha detto: “Sai una cosa? C’è qualcosa di veramente interessante in questo modo di fare cinema che non abbiamo fatto e che non molte persone hanno fatto”. È stato allora che sono tornato dai poteri forti e ho detto: “Mi piacerebbe farlo, ma devo essere in grado di farlo come dico io”

Che ne pensate?

