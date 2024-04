Justin Bieber: due foto in cui piange preoccupano i fan [FOTO]

Condividi l'articolo

Justin Bieber è malato da due anni e i fan temono che la malattia stia chiedendo il suo prezzo

Justin Bieber ha preoccupato tutti i fan postando due selfie (uno qui sotto) nel quale lo si vede chiaramente in lacrime. Subito i commenti di sostegno sono arrivati in massa, specie alla luce della paralisi facciale sviluppata dal cantante per via della sindrome di Ramsay Hunt, condizione che gli è stata diagnosticata nel 2022.

Credits: Justin Bieber / IG

Sono mesi che il cantante non pubblica nuova musica e allo show del Super Bowl di quest’anno, dove avrebbe dovuto esibirsi assieme ad Usher, si è tirato indietro. Già in passato aveva affermato di voler dare la precedenza alla sua salute, ma questo di certo non gli impedisce di condividere la sua condizione col mondo e con i fan.