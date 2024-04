Condividi l'articolo

I fan non sanno perché Justin Bieber ha condiviso via social due selfie in cui piange, ma molti temono un peggioramento della condizione da cui è afflitto, la sindrome di Ramsay Hunt

I fan sono piuttosto preoccupati per le condizioni di Justin Bieber dopo che il cantante ha condiviso, tra una serie di altre foto social, anche due scatti nel quale lo si vede chiaramente in lacrime. La preoccupazione è che si trovi di fronte a un peggioramento della sindrome di Ramsay Hunt, che a Bieber è stata diagnosticata nel 2022 e che in passato gli ha già causato una paralisi facciale.

Pronto comunque il sostegno della moglie Hailey Baldwin, certamente più informata di noi sul motivo di quelle lacrime, che commentando sui social non svela nulla ma lascia un commento affettuoso: “A pretty crier”, “Un piagnone carino”, seguito da una emoji sorridente ma con una singola lacrima. Chiarimenti sul motivo di questi pianti ancora non sono arrivati, e i fan sono in ansia.