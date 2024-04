Khaby Lame incontra Will Smith e festeggia su Instagram: “Un sogno diventato realtà” [FOTO]

Condividi l'articolo

Un vero incontro al vertice, quello tra Khaby Lame e Will Smith!

Khaby Lame, uno dei volti più noti su TikTok nonché probabilmente il personaggio dei social media italiano più famoso nel mondo, e Will Smith, attore il cui curriculum non è certamente necessario riassumere. Eccoli insieme in un paio di scatti pubblicati su Instagram, che stanno già attirando l’attenzione di tutti.

Khaby scrive, evidentemente emozionato: “Un sogno che diventa realtà; è stato un piacere conoscerti. Grazie per tutte le risate. Tu sei quello che mi ha ispirato a diventare un attore. Un giorno se Dio vuole diventerò un attore come te, te lo prometto”. Siamo tutti curiosi di vedere se ce la farà!