Ecco i film più visti nella scorsa settimana: voi quali avete scelto?

Molti film interessanti in uscita recentemente e anche molti altri che stanno facendo parecchio discutere. Lo dimostra il box office dell’ultima settimana, che vede al primo posto il nuovo film di Luca Guadagnino, Challengers, con Zendaya, e subito dopo Confidenza, che sta facendo molto parlare per via della colonna sonora firmata da Thom Yorke.

Tra gli altri troviamo il nuovo film di Kung Fu Panda, il quinto della saga di Ghostbusters, l’attualissimo Civil War di Alex Garland e l’arrivo in sala di Luca, il film d’animazione Pixar precedentemente uscito solo su Disney+. Voi quali di questi siete andati a vedere, e quali avete sulla lista? Fatecelo sapere su LaScimmiaPensa!