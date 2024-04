News Adriana Chechik spiega il perchè ha lasciato il porno Ospite del podcast Holly Randall Unfiltered, Adriana Chechik ha spiegato il perchè ha lasciato il porno Di Matteo Furina -

Il racconto di Adriana Chechik Adriana Chechik è stata tra le più popolari pornostar durante la sua carriera, durata dal 2013 al 2022. Tuttavia, il passaggio allo streaming su Twitch le ha portato altrettanta fama e ha reso il suo ritiro dal mondo dei film per adulti fisicamente faticoso molto più facile. La Chechik ha discusso della sua decisione di ritirarsi dal porno in un'intervista sul podcast Holly Randall Unfiltered, sottolineando che voleva mostrare un lato diverso di se stessa al mondo lavorando su Twitch. Twitch è stata una benedizione per me – dice Adriana Chechik. All'inizio non ci guadagnavo nemmeno, ma ero semplicemente in un posto dove le persone mi apprezzavano per quello che ero.

Andando avanti ha raccontato di come la natura isolata dell’industria del porno l’abbia portata a sentirsi tagliata fuori dai suoi vari interessi e dalle persone al di fuori della sua bolla.

Avevo voglia di intellettualità e di apprendimento, ma non ci riuscivo… Ero così presa dal porno che non avevo alcuna idea del mondo esterno. Andare su Twitch mi ha davvero aperto gli occhi. Le esperienze e le conversazioni lì mi hanno fatto capire, ‘sei molto più del semplice fetish di te stesso’, perché io ho feticizzato me stessa. Mi ha fatto capire che sono più di questo.

Da quando ha lasciato il porno, Chechik ha accumulato oltre 860.000 follower su Twitch e oltre 4,2 milioni su Instagram. Nell’intervista con Holly Randall, l’attrice ha anche notato il suo interesse nel diventare un life coach che vede come un modo per aiutare gli altri a migliorare la propria vita e cercare ciò a cui aspirano.

Voglio dedicarmi al life coaching. Lo chiamo coaching della gentilezza. Voglio aiutare le persone a rendersi conto di quanto sia gentile il mondo.

