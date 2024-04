Varie

News Supercomputer prevede quando la specie umana si estinguerà dalla Terra Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Ecco le previsioni per come sarà la Terra quando ormai gli umani non potranno più viverci Sappiamo più o meno quale sarà il destino della Terra tra diversi miliardi di anni: molto probabilmente sarà assorbita dal Sole in espansione. Ma quando avverrà la nostra specie, gli umani, sarà già estinta dal pianeta da parecchio tempo. Avverrà molto prima: secondo la simulazione di un supercomputer operato da un team dell’Università di Bristol, circa tra 250 milioni di anni. Ammettendo che errori umani come una guerra nucleare o qualcosa di peggio non distruggano il pianeta prima, saranno i mutamenti stessi della Terra a portare allo sviluppo di condizioni altamente inospitali per l’umanità. A quel punto, o ce ne saremo andati o sarà davvero difficile sopravvivere qui, a meno di non fare uso di un qualche tipo di altissima tecnologia.

Il dottor Alexander Farnsworth, del team di Bristol, spiega cosa succederà quando la deriva dei continenti formerà un nuovo super-continente chiamato Pangea Ultima: “Ci sarà un triplo smacco comprendente l’effetto di continentalità, un Sole più caldo e più CO2 nell’atmosfera: sempre più calore per gran parte del pianeta”.

Credits: Pixabay

“Il risultato sarà un ambiente prevalentemente ostile privo di fonti di cibo e acqua per i mammiferi. Temperature diffuse tra i 40 e i 50 gradi celsius e anche ad estremi maggiori durante il giorno, aumentate da alti livelli di umidità, infine segneranno il nostro destino”, dice l’esperto di questo scenario futuro.

“Gli umani, così come molte altre specie, si estingueranno per via della loro incapacità di perdere questo calore col sudore, raffreddando i loro corpi. Solo il 16% della Terra sarebbe abitabile per i mammiferi, i vulcani erutterebbero più regolarmente e dovremmo anche combattere con un Sole più luminoso, che ci servirebbe raggi molto potenti [serious rays]”.

Insomma: stiamo abitando il pianeta nell’epoca giusta. Cerchiamo di non rovinare la nostra occasione.

Fonte: UNILAD

Continuate a seguirci su LaScimmiaPensa