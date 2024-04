Harry Potter, Alan Rickman disse di Daniel Radcliffe: “Non penso che sia veramente un attore”

Condividi l'articolo

Secondo Rickman, Radcliffe sarebbe stato più adatto alla regia o alla produzione

Nei suoi famosi diari Alan Rickman, noto come l’interprete del beneamato professor Piton (Snape) nella saga di Harry Potter, ha rivelato alcune opinioni sui suoi colleghi attori nei film della serie. Su Daniel Radcliffe, per esempio, del quale diceva: “Non penso che sia veramente un attore, ma senza dubbio dirigerà e produrrà”.

Non è andata esattamente così, ma comunque Rickman sosteneva che Radcliffe fosse anche “sensibile, articolato e intelligente”. Di Emma Watson, un’altra che ha fatto carriera, lo preoccupava la dizione che a quanto pare era a volte tanto pessima che per lui faceva sembrare che l’attrice venisse “dall’Albania [this side of Albania]”. E aggiungeva: “Questi ragazzi hanno bisogno di direzione, non sanno le loro battute“.