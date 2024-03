News Euphoria, Cherry parla della sua scena di nudo tagliata Parlando col Daily Beast nel 2022, Chloe Cherry ha parlato della sua scena di nudo tagliata in Euphoria Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Chloe Cherry parla della sua esperienza in Euphoria Chloe Cherry si è unita al cast di Euphoria nella seconda stagione nel ruolo di Faye. Lei è un’ex porno star quindi non è estranea alla nudità. Tuttavia il suo collega di set Tyler Chase (che interpreta Custer) non era altrettanto a suo agio con come sarebbe andata a finire una scena tra loro. Si tratta della sequenza del secondo episodio in cui Custer infila Faye ricoperta di sangue in una presa d’aria dopo un omicidio. Parlando al Daily Beast nel 2022 la Cherry ha infatti detto, ha detto: Ci siamo incontrati e poi abbiamo girato subito la scena. Probabilmente sarebbe stato più comodo se avessimo avuto un po’ più di tempo per conoscerci. Sam voleva fare la scena con me completamente nuda e Tyler ha detto: “È troppo”, quindi hanno deciso di non farlo. Ma ero coperta di sangue finto e mi sentivo così bene sul set.

Questo racconto di Chloe Cherry non è certo il primo retroscena rivelato su Euphoria. Qualche tempo fa infatti Sydney Sweeney, parlando con Hot Ones ha parlato della disgustosa scena dell’idromassaggio della secona stagione in cui il suo personaggio, Cassie, vomita.

Quando Sean Evans, conduttore di Hot Ones, le ha chiesto come fosse stato realizzato del momento, Sweeney si è lanciata nella descrizione di ciò che è servito per realizzare quella che Evans ha descritto come “una delle scene di vomito più realistiche” che abbia mai visto in TV.

Sam [Levinson, autore di Euphoria ndr] voleva, ovviamente, che ci fosse vero vomito ovunque, anche se in molti film bevono semplicemente una tazza di qualsiasi cosa in poltiglia creata dal team artigianale mescolata con latte e acqua ed una cosa disgustosa. Poi lo metti semplicemente in bocca, lo trattiene e poi lo vomiti – ha detto Sydney Sweeney. Ma Sam ovviamente non lo voleva fatto cosi. Voleva solo ovunque.

Hanno dovuto usare una pompa e avevano questo tubo che hanno incollato e nascosto sul mio corpo e poi lo hanno rimosso con la CGI, fino al mio collo, e poi c’era un morso da cavallo che ho messo in bocca. Quindi durante quella scena, mi hanno riempito la bocca di vomito, poi l’ho aperta e ha cominciato a uscire dalla mia bocca ed è stata la cosa più disgustosa che abbia mai sperimentato

Che ne pensate?

