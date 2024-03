News Chloe Cherry tra bodyshaming e distubi alimentari Parlando nel 2022 al podcast Call Her Daddy, Chloe Cherry ha raccontato la sua esperienza tra bodyshaming e distubi alimentari Di Matteo Furina -

La lotta di Chloe Cherry con i disturbi alimentari Chloe Cherry si è unita al cast di Euphoria nella seconda stagione nel ruolo di Faye. Prima di questa avventura nella serie di HBO era tuttavia una giovanissima attrice porno e la vita in quel mondo l'ha profondamente segnata. Parlando infatti nel 2022 al podcast Call Her Daddy l'attrice ha raccontato del bodushaming subito e dei disturbi alimentari che ne sono seguiti.

Ho avuto a che fare spesso con disturbi alimentari quando lavoravo nel porno – ha ricordato Chloe Cherry. Mi sentivo molto grassa. Un agente della pornografia mi diceva che ero grassa. Ha detto: “Tutti dicono che sei grassa e che il modo più veloce per perdere peso è non mangiare”. Me lo ha detto e io ho pensato: “Che ca**o”. La cosa si è trasformata in un disturbo alimentare perché ero davvero giovane all’epoca. Me lo disse quando avevo 18 anni, ed era dannatamente strano perché nessuno in tutta la mia vita aveva mai detto che ero grassa e poi tutto divenne un’ossessione

Ero ossessionata dal mio corpo, cosa che non ho ora con la recitazione, il che è strano – prosegue Chloe Cherry. Ma allora, per qualche motivo, avevo problemi con la pornografia. Le persone erano molto più critiche con me. E quella era una mia enorme insicurezza. Mi ci è voluto davvero tanto tempo per superarla.

Chloe Cherry ha quindi raccontato anche che arrivò a consumare una dieta di sole 200 calorie al giorno e che per fermare il disturbo ha dovuto interrompere tutte le diete, incluso l’essere vegana.

Ero davvero infelice e non trattavo bene il mio corpo. Ora non conto una sola caloria e mangio quello che ritengo giusto. Il mio corpo sembra davvero migliore di quanto non sia mai stato, si è tonificato. Ho un corpo più bello ora. O posso decidere di sentirmi davvero bene con me stessa o nessun altro lo farà

Andando avanti ha parlato di come ha superato la cosa, dicendo:

Ho incontrato professionisti della salute mentale, cosa che consiglio sempre; la mia famiglia me lo consiglia sempre, quindi ho seguito quel consiglio. Ma oltre a quello, c’è questo fantastico podcast che si chiama Take The Cake che ho ascoltato e parlava proprio di come riprendersi da un disturbo alimentare . Ci sono molte donne là fuori che condividono le loro storia e parlano di quella che è stata la loro esperienza

