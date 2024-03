Oscar 2024: ecco dove vedere tutti i film vincitori [LISTA]

Condividi l'articolo

Ecco su quali piattaforme potete recuperare tutti i film che hanno trionfato ai Premi Oscar 2024

Volete recuperare i film che hanno vinto ai Premi Oscar 2024? Ecco dove li potete trovare sulle varie piattaforme streaming a prezzo di noleggio o di acquisto, o a volte anche con l’abbonamento per la piattaforma corrispondente. Alcuni dei film, come The Holdovers e La Zona d’Interesse, non sono ancora disponibili in streaming in Italia ma probabilmente lo saranno presto. Ecco l’elenco.

Oppenheimer

YouTube – noleggio 4,99 euro HD, acquisto 11,99 euro SD / 13,99 euro HD

Amazon Prime Video – noleggio 4,99 euro, acquisto 11,99 euro SD / 13,99 euro UHD

Apple TV+ – abbonamento