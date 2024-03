Oscar 2024: il significato delle spillette rosse indossate da attori e artisti

Condividi l'articolo

Le avrete notate: numerosi degli ospiti presenti agli Oscar 2024 portavano queste spillette rosse. Ecco il loro significato

Gli Oscar 2024 rimarranno memorabili per molti eventi, dalla comparsata di John Cena nudo alla stravittoria di Oppenheimer. Ma è successo anche questo: diversi dei presenti, tra cui i fratelli O’Connell (premiati per la miglior canzone per Barbie), Ava DuVernay e Ramy Youssef esibivano al petto queste spillette rosse.