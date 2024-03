News

Cinema Spider-Man Noir: Nicolas Cage apre al ritorno in live action Parlando con Collider, Nicolas Cage si è detto pronto a riprnedere il ruolo di Spider-Man Noir Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Nicolas Cage sarà di nuovo Spider-Man Noir? Qualche tempo fa Amazon ha annunciato di essere lavoro su una serie live action di Spider-Man Noir, iconico supereroe che vive a New York durante la Grande Depressione. Il personaggio è stato doppiato nella sua versione animata da Nicolas Cage che si è detto pronto a riprendere il ruolo anche nella versione live action. Parlando con Collider al SXSW del suo ultimo film, Arcadian, l’attore ha infatti detto: Beh, posso dire che ne abbiamo parlato. Non è un segreto che amo il personaggio. Penso che il personaggio fornisca un’altra sorta di mash up. Posso combinare le mie interpretazioni preferite dell’età dell’oro, ovvero Robinson, Cagney, Bogart, con un personaggio che è ampiamente considerato il capolavoro di Stan Lee. Lo vedo come una sorta di incursione in un mash up pop art di, una sorta di Lichtenstein [junghiano], mash up attraverso Bogart e Cagney.”

Tuttavia, prima che i fan si entusiasmino troppo per il fatto che Cage interpreti Spider-Man Noir in live-action, l’attore ha dichiarato che “non c’è ancora nulla di definitivo. È solo conversazione”

Peter Parker/Spider-Man Noir è apparso per la prima volta in Spider-Man Noir #1 della Marvel Comics, pubblicato nel 2009 come parte del Marvel Noir Universe. Questa versione di Peter Parker vive in una New York colpita dalla Grande Depressione. Quando un ragno all’interno di un artefatto lo morde, Parker ha una visione di un dio ragno che conferisce all’eroe i suoi poteri da aracnide. Spider-Man Noir ha fatto il suo debutto cinematografico rubando la scena in Spider-Man: Un nuovo universo . Tuttavia, il lanciaragnatele con la voce di Cage era in gran parte assente dal sequel, Across the Spider-Verse, facendo solo una piccola apparizione alla fine del film. Si prevede che avrà un ruolo più importante nel prossimo terzo e ultimo film di Spider-Verse Beyond the Spider-Verse.

Che ne pensate?

Seguiteci su LaScimmiaPensa