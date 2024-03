News

Condividi l'articolo Il Trailer de Il Corvo ha ottenuto una risposta decisamente negativa Qualche giorno fa è stato mostrato al mondo il primo trailer del reboot de Il Corvo che vedono Bill Skarsgard interpretare Eric Draven, ruolo che fu del compianto Brandon Lee (qui per vederlo). Il video è stato accolto decisamente male sul web, raccogliendo una quantità smisurata di dislike su YouTube. Nel momento in cui vi scriviamo infatti, sono 86 mila le persone che hanno deciso di segnalare la loro insoddisfazione nel post ufficiale del canale di Lionsgate, a fronte delle 60 mila che invece hanno messo mi piace. L’adattamento cinematografico originale di Il Corvo vedeva Brandon Lee nei panni di Eric Draven; purtroppo, l’attore è morto in un incidente sul set poco prima che le riprese del progetto fossero completate. Il film originale rimane molto apprezzato e questo apprezzamento per il primo film sembra giocare un ruolo importante nel motivo per cui così tanti spettatori sono diffidenti nei confronti di un nuovo adattamento. Da parte sua, il regista Rupert Sanders ha suggerito che il nuovo film onorerà Lee, il cui spirito può essere sentito nel remake.

Ovviamente, è stata una tragedia terribile, ed è sicuramente qualcosa che abbiamo sempre avuto in mente durante la realizzazione del film – ha spiegato Sanders a Vanity Fair. Brandon aveva una voce unica e penso che sarà sempre sinonimo de Il Corvo e spero che sia orgoglioso di ciò che abbiamo fatto e di come abbiamo riproposto la storia. La sua anima è molto viva in questo film. C’è una vera fragilità e bellezza nella sua versione del Corvo, e penso che Bill si senta come se fosse il suo successore.

Sul nuovo look di Eric, Sanders ha aggiunto:

Penso che la bellezza di Bill sia che ha una bellezza inquietante, e mentre si trasforma attraverso la sua perdita diventa questa cosa che nemmeno lui può controllare. Quello sguardo ero io negli anni ’90 quando facevamo squat-raving a Londra, [mixato con alcune influenze moderne] come Post Malone e Lil Peep. Spero che le persone che hanno 19 anni oggi lo guardino e dicano: “Quel ragazzo siamo noi”

