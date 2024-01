News

Cinema Jason Biggs ricorda un piccante aneddoto con sua moglie In un episodio di The View del 2014, Jason Biggs ha ricordato un assurod aneddoto accaduto con sua moglie Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Jason Biggs è diventato famoso dopo aver interpretato un adolescente col pallgino del sesso in American Pie del 1999, film che seguiva un gruppo di compagni di classe nel loro viaggio verso la perdita della verginità. L’attore è sempre stat estremamente sincero riguardo alla sua vita sessuale, tanto che ha ammesso di aver fatto sesso una volta con una “prostituta”, in un incontro organizzato da sua moglie Jenny Mollen che ha assunto la ragazza per suo marito, e poi ha guardato il tutto mentre mangiava patatine in un angolo. Biggs ha spiegato: Alla fine non mi sono divertito. Ci sono volute tre donne nel corso di tre giorni diversi – ha detto Jason Biggs in un episodio di The View del 2014. Diciamo solo che non ho completato la missione. Mia moglie ha trovato l’intera faccenda piuttosto divertente, anche mentre stava accadendo. Era sul letto, mi guardava, mangiava un pacchetto di patatine e rideva, quindi come puoi immaginare, non mi stavo esibendo al meglio delle mie capacità. Inoltre, la suddetta prostituta non si relazionava con mia moglie come speravo e quindi tutto è andato in pezzi.

Biggs ha anche difeso la decisione di sua moglie di includere la storia nel suo libro di memorie I Like You Just The Way I Am. Ha detto:

Siamo persone molto aperte, siamo persone vere, mia moglie è fantastica. Questa non è una cosa abituale per noi. Non abbiamo un gruppo di prostitute che entra ed esce da casa nostra regolarmente.

Assurdo.

