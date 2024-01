Anthony Kiedis: in arrivo un biopic sul cantante dei Red Hot Chili Peppers

Condividi l'articolo

Sarà basato sulla famosa autobiografia di Kiedis, Scar Tissue, uscita nel 2004

Anthony Kiedis, storico frontman, vocalist e co-fondatore dei Red Hot Chili Peppers, si aggiunge alla sempre più lunga lista di famose star della musica che in questi anni una dopo l’altra stanno diventando protagoniste di discussi biopic. Alcuni, come Rocketman o Bohemian Rhapsody, anche ben fatti; altri, come sappiamo, molto meno.

Per ora del film non si sa nulla, se non che Universal ha acquistato l’opzione per l’autobiografia del cantante, Scar Tissue, molto nota tra i fan. Il libro racconta della tormentata e avventurosa vita di Kiedis, una delle rockstar più sregolate della sua era, tra sesso, droga, rock and roll e l’attività con i Red Hot Chili Peppers. A farlo bene, potrebbe uscirne davvero un buon biopic. Per ora restiamo in attesa di altre notizie.