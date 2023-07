News

Cinema Deadpool 3, Ryan Reynolds in costume nelle prime foto Ryan Reynolds è apparso per la prima volta in costume sul set del terzo capitolo delal saga di Deadpool Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Sono in questo momento in corso le riprese di Deadpool 3, nuovo capitolo dedicato al Mercenario Chiacchierone che sarà anche il primo della saga a far parte del MCU (qui i dettagli). Nelle ultime ore sono trapelate sul web le prime immagini che mostrano il ritorno di Ryan Reynolds nei panni di Wade Wilson. View this post on Instagram A post shared by Cave Comic (@cave.comic) Ancora non c’è traccia, purtroppo, del Wolverine di Hugh Jackman. Come annunciato tempo fa infatti l’attore australiano tornerà a interpretare per un ultima volta il burbero mutante dallo scheletro di adamantio. Parlando al Jess Cagle Show recentemente, Jackman ha spiegato come questo ritorno sia possibili visti gli eventi vissuti nel 2017 con Logan.

Ma tutto è possibile grazie a questo sistema che hanno nel mondo Marvel per spostarsi nelle linee temporali, quindi ora possiamo tornare indietro perché, sai, è scienza. E quindi non dobbiamo intaccare la linea temporale di Logan, che era molto importante per me, e penso probabilmente anche per i fan.

Recentemente parlando con Variety, Jackman aveva detto che il suo Wolverine in Deadpool 3 sarà ancora più “arrabbiato“, respingendo la possibilità di una versione più gentile del mutante X-Men sotto lo stendardo della Disney.

Non c’è scelta. Sarà più arrabbiato e scontroso che mai, e darà anche molti colpi gratuiti a Ryan Reynolds. Fisicamente, intendo

Dunque Deadpool 3 si preannuncia essere estremo come i primi due film della saga e non edulcorato dall’entrata nel MCU. Le parole di Jackman ricalcano in qualche modo quelle che due degli sceneggiatori del film Rhett Reese e Paul Wernick, avevano detto a Den of Geek qualche tempo fa.

Quando si tratta di una battuta in particolare, se superiamo un limite, forse a un certo punto sentiremo: “Forse meglio evitare quella battuta” – avevano detto. Ma penso che siano stati incredibilmente favorevoli a quello che stavamo facendo, perché ovviamente lo abbiamo fatto separatamente da loro per molto tempo, e penso che abbiano visto il successo mentre loro ne stavano avendo anche di più. Quindi si spera che sia un matrimonio perfetto. Ma abbiamo sicuramente il loro supporto, ed è una cosa fantastica da provare.

Che ne pensate?

Seguiteci su LaScimmiaPensa