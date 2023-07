News Federico: “Ecco con quanto persone ho fatto sesso” Ospite del canale Twitch WeAreZoomer, Maria Sofia Federico ha rivelato il numero di persone con cui ha fatto sesso Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Ha fatto molto discutere sul web negli ultimi tempi la notizia relativa all’entrata dai Maria Sofia Federico nell’Accademia Porno di Rocco Siffredi (qui i video della ragazza). La giovane influencer ha da poco ottenuto il diploma ed ha rilasciato un intervista a Novella 2000 dicendo: Questa esperienza è stata bellissima. Proprio perché io ho un carattere molto malinconico, perché ho tante mancanza. Come diceva anche Malena vengono dalla famiglia, vengono dal mio ogni giorno scontrarmi con situazioni difficili… Tendo a isolarmi e rimanere in me stessa. Mentre qui ho trovato ragazze che sono state come sorelle. Abbiamo riso, scherza e ci siamo conosciute in milioni di ambiti. Quello più platonico e anche quello sessuale. Ho visto delle ragazze che si sono liberate ed espresse

Tuttavia la dichiarazione più piccante l’ha rilasciata al canale Twitch WeAreZoomer dove ha rivelato il numero di persone con cui ha fatto sesso.

Li posso contare perché non li ricordo? 20 e qualcosa. Non mi ricordo bene. Non sto contando solo i maschi, no. Ma se dovessi contare solo loro… Credo più di dieci. Non ne sono sicura

In un altro segmento dell’intervista Maria Sofia Federico ha affermato di aver tentato di sedurre Lorenzo Tano, il figlio di Rocco Siffredi, ma di aver ricevuto un due di picche:

Mi sono presa un palo, grosso quanto la villa di Rocco, in faccia da Lorenzo Tano. Nel senso che lui mi piaceva tantissimo. Tra l’altro, Ariete ascendente Cancro, la perfezione. Non gli sono piaciuta. Io mi sono innamorata follemente di questo qui, abbiamo parlato tanto… Bello, ma niente.

Che ne pensate?

Seguiteci su LaScimmiaPensa