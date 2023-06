Starfield: il nuovo Trailer ufficiale è spettacolare! [VIDEO]

Condividi l'articolo

Cresce spasmodica l’attesa per l’uscita di Starfield

Cresce la curiosità per Starfield, il nuovo titolo Bethesda esclusiva Xbox e Windows in uscita il 6 settembre 2023. Il gioco è annunciato e atteso da anni e si inanella in coda a due IP open world classiche marca Bethesda, cioè The Elder Scrolls e Fallout. Con la nuova ambientazione spaziale la casa sembra certamente voler alzare il tiro.

Ed è quanto promette di fare in questo nuovo trailer ufficiale, che mostra grafiche state-of-the-art e molte possibilità di gioco intriganti. Di certo Starfield è già un candidato al titolo di gioco dell’anno ma bisogna vedere se la scommessa sarà vinta. Nel frattempo, tutti gli appassionati aspettano con ansia la fine dell’estate per l’uscita del nuovo titolo.