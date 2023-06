News Conor McGregor stende la mascotte dei Miami Heat Durante l'intervallo di Gara 4 delle FInals NBA, Conor McGregor ha steso con un pungo la mascotte dei Miami Heat Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Durante l’intervallo delle partite NBA, specie quelle più importanti, avvengono siparietti e spettacoli di ogni sorta per intrattenere il pubblico finchè i giocatori non tornano in campo. E nella recente gara 4 delle Finals tra Miami e Denver a scendere sul parquet con questo scopo è stato Conor McGregor. Il lottatore si è infatti esibito in un simpatico siparietto con la mascotte della squadra della Florida, stendendola con un pugno e poi accanendosi su di lei una volta a terra. @chamatkarsandhu Come on Conor! The follow up shot was not needed man! 🤣 (via SportsCenter) #UFC #MMA #ConorMcGregor #NBA #NBAFinals #Miami #MiamiHeat ♬ original sound – Chamatkar Sandhu Conor McGregor è sicuramente una delle figura più controverse e chiacchierate non solo del mondo dello sport, ma della cultura pop in genere. Recentemente contro di lui si è scagliato Liam Neeson che intervistato da Men’s Health ha avuto parole non di certo dolci per il suo connazionale irlandese.

Non sopporto la UFC – aveva detto Liam Neeson. Per me è come una rissa da bar. So che i praticanti dicono: “No, ti sbagli, i mesi di allenamento che facciamo…” Perché non prendi semplicemente una bottiglia di birra e colpisci l’avveresario in testa? Questa è la fase successiva dell’UFC. Lo odio. Quel piccolo leprecauno di Conor McGregor , dà all’Irlanda una cattiva reputazione. So che è in forma e lo ammiro per questo. Ma non posso sopportarlo.

In ogni caso McGregor si sta preparando a fare il salto da atleta UFC a star d’azione di Hollywood con un ruolo al fianco di Jake Gyllenhaal nella rivisitazione di Amazon Prime Video del classico film d’azione degli anni ’80 Il duro del Road House. Il progetto è del regista di The Bourne Identity e di Edge of Tomorrow.

Che ne pensate?

Seguiteci su LaScimmiaPensa