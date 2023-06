Durante il pdocast Get in the Car è stato rivelato che Quentin Tarantino ha pagato 10 mila dollari per leccare i piedi di una ballerina

Condividi l'articolo

La celeberrima passione di Quentin Tarantino per i piedi femminili è oramai così risaputa da essere divenuta col tempo una sorta di meme. Ecco perchè non sorprende che la storia che stiamo per raccontarvi sia avvenuta sul serio. Durante un recente episodio del podcast Get in the Car, un uomo, noto con il nickname NorCal Lowlife ha infatti raccontato di aver incontrato il regista di Pulp Fiction mentre lavorava nello staff dello stripclub Hollywood Crazy Girls.

Lowlife ha affermato che il regista ha visitato il club (non ha rivelato quando) e ha richiesto una sala VIP e la compagnia della ballerina con le tet*e e il cu*o più grande del posto. Lowlife ha detto di essere andato in una stanza sul retro e di aver guardato cosa Tarantino facesse in alcuni monitor della sicurezza.