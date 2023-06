News Suplee si è squarciato il fianco dopo la perdita di peso Parlando con il Daily Mail, Ethan Suplee ha raccontato di una traumatica esperienza vissuta dopo la massiccia perdita di peso Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Ethan Suplee, il Randy di My Name is Earl, ha subito una trasormazione fisica assolutamente incredibile nel corso degli anni. L’attore ha rivelato qualche tempo fa di aver capito di dover fare qualcosa per la sua salute una volta arrivato 250 chili. Dopo aver seguito una dieta liquida per due mesi, Suplee è riuscito a scendere prima a 200 chili per poi arrivare a 90 chili ed infine assestarsi sugli attuali 120. Sebbene questa sia stata un’impresa davvero notevole, ha avuto anche ripercussioni davvero dure per lui. Parlando con il Daily Mail ha infatti raccontato dell’operazione subita per rimuovere la molta pelle in eccesso creata dall’enorme sovrappeso e ha definito questo processo un vero incubo.

Non è stato affatto divertente – racconta Suplee. Questa è una delle cose che non è ampiamente discussa quando si parla di una massiccia perdita di peso. Se qualcuno deve perdere 5 chili, è probabile che non avrà la pelle in eccesso. Io ho perso 130 chili e non ho visto nessun caso in cui qualcuno abbia perso così tanto peso senza avere la pelle flaccida. Non credo che ci sia una sola persona a cui è successo. La pelle è un organo, quando cresce è elastica così possiamo immagazzinare il grasso. Le donne, sono extra elastiche intorno all’addome per un’eventuale gravidanza e quindi se la loro pelle si allunga solo per un breve periodo di tempo, poi torna indietro.

Una volta che [la pelle] cresce eccessivamente, l’idea che vada via da sola è un po’ come quella di dire: “Voglio eliminare il mio mignolo facendo la dieta”. È un organo. Il digiuno non toglie la pelle in eccesso, oli e lozioni e le luci UV non la tolgono. Deve essere tagliata via. È brutale, non è divertente.”

Sfortunatamente, Suplee ha avuto un brutto incidente subito dopo essere stato operato.

Ho avuto un incidente in cui sono caduto da una collina mentre mi stavo riprendendo da questo, e mi sono squarciato il fianco. Tutto ciò che poteva andare storto, è andato storto. L’altro problema è che non possono mai tagliarla via del tutto. Ho ancora un po’ di pelle flaccida. Ma adesso non ho più i giganteschi lembi di pelle in eccesso: sono stati taglia via per la maggior parte. Ora ho una quantità fantastica di cicatrici e pelle flaccida e sto imparando a dire: “Ok, va bene che ci siano. Mi stanno bene”

