Cinema Liam Neeson contro le scene di sesso: “Le odio” Parlando con Vanity Fair, Liam Neeson si è scagliato contro le scene di sesso dei film che non vorrebbe più fare nè vedere Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Liam Neeson, tra gli attori attualmente in attività, è uno di quelli che può contare su una delle carriere più longeve al mondo. Nell’arco della sua vita ha interpretato personaggi di ogni tipo e girato scene in qualsiasi condizione, comprese, ovviamente, quelle di sesso. Tuttavia parlando con Vanity Fair, l’attore di Schindler’s List ha rivelato di odiare quel tipo di sequenza. Sarò onesto, quando vedo una scena di sesso, non riesco proprio a guardarla. Semplicemente imbarazzati. So che sono coreografate e cose del genere, ma non ho bisogno di vederle.

I commenti dell’attore di Liam Neeson arrivano sulla scia di quelli fatti da Penn Badgley, che ha recentemente fatto notizia per la sua decisione di non girare più scene di intimità per la sua serie You.

Sì, sono assolutamente d’accordo e lo sostengo – ha detto Neeson a proposito di Badgley. Non mi piace farle. Ho fatto parecchie scene di sesso e avrei preferito lasciarle all’immaginazione, soprattutto per le donne, le attrici

Recentemente Liam Neeson, in un’altra intervista con Rolling Stone ha criticato un altro aspetto del cinema, ovvero sia i film di supereroi.

Sarò onesto: tutti questi film di supereroi? Non sono un fan. Non lo sono davvero. Li ammiro perché è Hollywood che mette in mostra tutti i suoi fronzoli e la tecnologia, il che è fenomenale, ma mi sembrano tutti la stessa storia. Puoi dire, ok, hai fatto quello di Chris Nolan. Ma quei film avevano avevano una dimensione tutta loro, un tocco noir. E Chris Bale? E Gary Oldman? Andiamo! Che cast incredibile. E Michael Caine? E Morgan Freeman? Mio Dio!

