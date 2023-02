News

Cinema Liam Neeson critica i film di Supereroi moderni Parlando con Rolling Stone, Liam Neeson si è unito alla folta schiera di attori e registi che criticano i film di supereroi Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Liam Neeson è uno degli attori più amati al mondo. Nella sua oramai lunghissima carriera ha preso parte a film di ogni tipo e genere, compreso quello supereroistico. È stato infatti protagonista del Darkman di Sam Raimi nel 1990 e ha poi interpretato Ra’s al Ghul in Batman Begins del 2005. Tuttavia intervistato da Rolling Stone, il grande attore irlandese ha criticato il moderno trend dei film di supereroi. Sarò onesto: tutti questi film di supereroi? Non sono un fan. Non lo sono davvero. Li ammiro perché è Hollywood che mette in mostra tutti i suoi fronzoli e la tecnologia, il che è fenomenale, ma mi sembrano tutti la stessa storia. Puoi dire, ok, hai fatto quello di Chris Nolan. Ma quei film avevano avevano una dimensione tutta loro, un tocco noir. E Chris Bale? E Gary Oldman? Andiamo! Che cast incredibile. E Michael Caine? E Morgan Freeman? Mio Dio!

Recentemente Liam Neeson è saltato agli onori della cronaca per aver criticato aspramente il connazionale Conor McGregor. L’attore, ai microfoni di Men’s Health, ha avuto parole ben poco lusinghiere per il lottatore.

Non sopporto la UFC – aveva detto Liam Neeson in quel caso. Per me è come una rissa da bar. So che i praticanti dicono: “no, ti sbagli, i mesi di allenamento che facciamo…” Perché non prendi semplicemente una bottiglia di birra e colpisci l’avveresario in testa? Questa è la fase successiva dell’UFC. Lo odio. Quel piccolo leprecauno di Conor McGregor , dà all’Irlanda una cattiva reputazione. So che è in forma e lo ammiro per questo. Ma non posso sopportarlo.

