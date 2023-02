News

Cinema Hellboy, il reboot sarà un folk-horror vietato ai minori Brian Taylor, regista del nuovo reboot di Hellboy, ha rivelato a Collider che il nuovo film sarà un folk-horror vietato ai minori Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Qualche giorno fa Discussing Film ha rivelato che Millennium Media aveva iniziato i lavori per realizzare un nuovo reboot di Hellboy dopo il fallimentare tentativo fatto nel 2019 con David Harbour come protagonista. Il film sarà diretto da Brian Taylor, già co-regista di Ghost Rider – Spirito di vendetta. Parlando con Collider, il cineasta ha rivelato che questo nuovo progetto sarà vietato ai minori e sarà basato sulla serie a fumetti The Crooked Man miniserie del 2011 scritta dall’ideatore del personaggio, Mike Mignola Ho proposto un film folk horror vietato ai minori e la squadra di Millennium Media non ha fatto altro che supportarmi – spiega Taylor. È un fantastico gruppo di persone, e amano l’horror. Abbiamo parlato del fatto che, sapete, non ha senso fare un film vietato ai minori solo per il gusto di farlo. [Non ha senso] dire che dev’essere vietato e quindi dobbiamo aggiungere A, B e C. Ma il materiale originale, è oscuro, spaventoso, violento e adulto. Quindi, per rendergli davvero onore, non vogliamo lavorare con le mani legate

Amo il personaggio di Hellboy e la mia interpretazione preferita del personaggio è in questa particolare era [quella in cui si svolge Corcked Man ndr]. I film [di Guillermo del Toro] erano delle imponenti opere che erano in tutto e per tutto in stile del Toro. Ma alcuni dei fumetti che [il creatore] Mike [Mignola] stava realizzando all’epoca avevano un’atmosfera molto diversa. Più snello e meschino, raccapricciante, folk horror. Un giovane Hellboy, che vaga per gli angoli bui del mondo… Investigatore del paranormale , stalker notturno… The Crooked Man in particolare è proprio un libro così iconico, scritto da Mike, disegnato da Richard Corben, un’altra leggenda. Ambientato alla fine degli anni ’50. La mia versione preferita del personaggio. È questo che mi attira, poter esplorare una fase che consente un vero e proprio reset e far vedere un Hellboy che ancora non abbiamo visto al cinema.

Il regista ha anche ammesso che il creatore Mike Mignola è stato coinvolto nel progetto per scrivere la sceneggiatura, insieme allo scrittore Christopher Golden.

Abbiamo iniziato con una bozza di Mike e Chris Golden. Abbastanza divertente, molto di quello che sto facendo è cercare di avvicinarlo ancora di più al fumetto originale di quello che hanno fatto loro. Un fumetto non si tradurrà mai direttamente sullo schermo

