Don't Look Up, Lawrence e la differenza di paga con DiCaprio Parlando con Vogue lo scorso anno, Jennifer Lawrence si è lamentata della differenza di paga tra lei e DiCaprio in Don't Look Up Di Matteo Furina

Condividi l'articolo In Don’t Look Up, ultimo film di Adam McKay, due astronomi, interpretati da Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, scoprono l’esistenza di una gigantesca cometa, killer di pianeti, in rotta di collisione con la Terra. Il tutto 6 mesi prima che il gargantursco corpo celeste colpisca il nostro pianeta. Nel film dunque vengono tentate diverse strade per tentare di distruggere la cometa e salvare l’umanità. Il film è stato bene accolto da critica e pubblico tuttavia hanno sollevato parecchie polemiche le parole dell’attrice protagonista che, interivstata da Vogue nel 2022, si è lamentata di essere stata pagata 5 milioni in meno di DiCaprio, 25 contro 30. La Lawrence ha definito questa cosa “fastidiosa“. Non importa quanto faccio. Non verrò comunque pagato quanto quel tizio, a causa della mia vagina?

Questa relativa a Don’t Look Up non stata è la prima volta che Lawrence è stata soggetta a differenze salariali piuttosto notevoli rispetto ai suoi co-protagonisti maschi. Nel 2014, i computer della Sony Pictures sono stati violati ed è stato rivelato che Christian Bale e Bradley Cooper sono stati pagati più di lei e Amy Adams per il film American Hustle. Quando la notizia è trapelata, la Lawrence ha scritto un saggio, intitolato Perché guadagno meno dei miei compagni di sesso maschile?, notando che:

Quando è successo l’hacking della Sony e ho scoperto quanto venivo pagata meno delle persone fortunate con il cazzo, non mi sono arrabbiata con la Sony. Mi sono arrabbiata con me stesso.

Lawrence ha anche aggiunto che “ha fallito come negoziatrice” perché “si è arresa presto”.

Ma se devo essere onesta con me stessa, mentirei se non dicessi che c’era il desiderio di essere apprezzaao che ha influenzato la mia decisione di chiudere l’affare senza un vero litigio. Non volevo sembrare ‘difficile’ o ‘viziato’.

