Condividi l'articolo

Come sicuramente saprete, prima della realizzazione del secondo film della saga di The Batman, verrò prodotta una serie tv dedicata al Pinguino di Colin Farrell che inizierà le sue riprese nelle prossime settimane. L’attore candidato all’Oscar è stato recentemente intervistato da Gold Derby dove ha parlato di questo progetto esaltando in particolr modo il make up fatto sul suo personaggio che già nel film di Matt Reeves era assolutamente impressionante.

Rimarrete sbalorditi dal trucco che non so come dirlo, e non potrei nemmeno provarci se sapessi come spiegare questa cosa… non ne so abbastanza sui materiali e sulle diverse scelte di tonalità della pelle che Mike Marino e Mike Fontaine hanno usato, ma il trucco è in qualche modo molto sottile, è anche meglio – ha detto Farrell. Sembra impossibile ma è stato ulteriormente perfezionato. Ora sono a New York. Tornerò a Los Angeles domani. Abbiamo trascorso i due-tre giorni a New York facendo prove di trucco e prove con la macchina fotografica con guardaroba e cose del genere e incontrando alcuni degli altri attori e inizieremo le riprese il 27 o 28 di questo mese