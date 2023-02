Musica: tutte le uscite di Venerdì 24 febbraio 2023 [ASCOLTA]

Condividi l'articolo

Ed eccoci ad un altro venerdì: le uscite più interessanti tra album e singoli nel nostro approfondimento dedicato e la nostra playlist pronta da ascoltare per voi!

Nuovo venerdì, uguale nuova musica. Ci aspetta un bel weekend di ascolti questa volta, con l’uscita di tre dischi molto interessanti: per cominciare Cracker Island, l’ultimo dei Gorillaz. Segue Food for Worms, il nuovo lavoro degli Shame; e Strange Dance, il terzo album di Phil Selway, cioè il batterista dei Radiohead.

Come potete vedere dall’elenco qui sotto non mancano diversi altri titoli interessanti e anche nel panorama italiano, dove vediamo la pubblicazione dei nuovi album di Francesca Michielin, Colapesce e Dimartino e Leo Gassman. In fondo all’articolo, inoltre, trovate come sempre la nostra playlist Spotify con 15 tra singoli più interessanti usciti oggi e in questi giorni. Buon ascolto!