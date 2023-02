Cinema

Approfondimenti Ant-Man, Spiegazione delle scene post credit di Quantumania Dopo e durante i titoli di coda di Ant-Man and The Wasp: Quantumania ci vengono mostrate due interessanti scene aggiuntive. Quello che faremo oggi sarà dare una logica e concreta spiegazione ad entrambe. Di Nicolò Mazzoni -

Condividi l'articolo Come tutti avranno notato negli scorsi giorni, Ant-Man and the Wasp: Quantumania non sta ricevendo molti elogi né dal pubblico né dalla critica che lo ha decisamente attaccato un po’ da tutti i punti di vista. A prescindere dalla qualità del film e dal suo apprezzamento, è innegabile che esso sia determinante per il futuro prossimo dell’MCU. Ovviamente questo non solo perché nel film viene introdotto Kang, che sarà l’antagonista principali di Avengers: The Kang Dinasty, ovvero il prossimo film sugli Avengers che vedremo nei prossimi anni, ma proprio perché vengono poste le basi per quello che sarà un lento avvicinamento dalla situazione attuale all’effettiva trama di questo film.

Jonathan Mayors, per mostrando sia lati positivi che negativi nella sua interpretazione di Kang, si vede che sta dando il meglio di sé per questo progetto e siamo fiduciosi che le prossime versioni che verranno mostrate del personaggio, tra cui quelle che poi effettivamente vedremo nel film sugli Avengers, saranno migliori di quanto visto finora in Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Prima di parlare nel dettaglio delle due interessanti scene post credit di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, è importante cercare di capire perché questo film pone una base decisamente importante in vista del futuro prossimo dell’MCU, nella speranza che il prossimo film corale dell’MCU possa raggiungere il livello di Avengers: Endgame.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Il dispositivo creato da Cassie può essere la chiave

Senza dare troppo peso ad alcune scelte di sceneggiatura che non tornano a pieno dal punto di vista logico, cerchiamo di individuare precisamente i fatti. Cassie, in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, costruisce un dispositivo in grado di inviare segnali nel regno quantico, capace anche di interpretare quelli che riceve.

Come tutti abbiamo visto, uno dei segnali viene però captato da Kang che attraverso l’uso di una propria tecnologia riesce a risucchiare nel regno tutta la famiglia. Alla fine del film, questa versione di Kang viene sconfitta, o almeno così pare, e il dettaglio importante è che lascia dietro di sé parte di questa tecnologia.

Logicamente, ed è qui che Ant-Man and the Wasp: Quantumania pone delle basi fondamentali, l’utilizzo del dispositivo, o di una copia migliorata di esso, costruito da Cassie in unione con la tecnologia di Kang, potrebbe permettere agli eroi di riuscire, finalmente, a viaggiare tra gli universi o comunque a capire come potenzialmente fare.

Ovviamente, ed è per questo che comunque il periodo di attesa fino al prossimo film sugli Avengers è ancora lungo, sarà necessario capire come utilizzare effettivamente questa tecnologia e non è escluso che siano gli eroi principali a mettersi in contatto con una versione di Kang con questa finalità, magari con una teoricamente più gestibile.

A questo punto, fatta questa doverosa premessa, possiamo concentrarci sulle due scene post credit.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania – Cassie

Tre versioni di Kang nella prima scena post credit

Quello che ci viene mostrato in questa prima scena post credit di Ant-Man and the Wasp: Quantumania sembra essere il temibile e pericoloso concilio dei Kang, ovvero un ordine esistente nei fumetti e in cui le varie versioni di Kang pianificano il da farsi. All’interno di esso ci vengono mostrate tre versioni di esso, sicuramente ben note ai lettori.

Le tre versione di Kang che ci vengono mostrate prendono il nome rispettivamente di Immortus, Rama-Tut, quello in abiti egizi che è una delle primissime versioni del villain e, infine, Scarlet Centurion.

La scena ha un significato ben chiaro: mostrare allo spettatore che la vera minaccia che sta incombere non sta semplicemente nel singolo antagonista potentissimo ma sta proprio nella presenza di quantità innumerevole di Kang pronti a combattere per raggiungere i loro scopi a discapito degli eroi che tutti conosciamo.

Nella scena, infatti, pur vedendo in maniera chiara e ben definita questi 3 personaggi, ci viene mostrata la folla interamente composta da altre versione di Kang. Il vero problema che salta però all’occhio è lo stesso percepito sia durante la prima apparizione di Kang in Loki che in tutto Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Kang sembra infatti ancora non incutere la paura che un antagonista del suo calibro dovrebbe infondere. La recitazione di Mayors, probabilmente non per colpa sua ma più per una scelta registica, è molto sopra le righe e in questa post credit si vede nettamente. Tutto questo tende a rendere il personaggio più macchiettistico e per il momento non abbastanza temibile.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania – Kang

Ant-Man and the Wasp: Quantumania – Seconda post credit

Nella seconda scena post credit di Ant-Man and the Wasp: Quantumania ci vengono mostrati Loki e Mobius che stanno assistendo, probabilmente ad inizio 900, ad una presentazione scientifica in cui un certo Victor Timely, palesemente un’altra versione di Kang, sta mostrando al pubblico le sue scoperte relative ad un prototipo di macchina del tempo.

Ci sono altissime probabilità che questa scena sia direttamente parte della seconda stagione di Loki presto in uscita o che comunque si aggancerà direttamente alla prima puntata di essa. Anche in questo caso, per chi ha letto i fumetti, questa scena assume un significato più concreto.

Questa versione di Kang che ci viene mostrata in quest’ultimissima scena di Ant-Man and the Wasp: Quantumania si è già vista nei fumetti. Precisamente, il Kang in questione è quello che, dopo aver perso uno scontro con gli Avengers, decide di ripartire da zero in una città chiamata Timely e in un’epoca in cui non aveva alcun avversario.

Da questa scena di Ant-Man and the Wasp: Quantumania è facile intuire che nei prossimi prodotti MCU sarà sempre più facile vedere altre versione di Kang sempre diverse, ma anche che sarà soprattutto la nuova stagioni di Loki, considerando che la prima è stata la serie MCU più vista, ad approfondire il discorso in maniera più esaustiva.