Approfondimenti I 7 peggiori Film Trash del cinema italiano [LISTA] Il cinema italiano è anche la culla di molti film trash che hanno, nel bene e nel male, segnato una generazione. Vediamo insieme i 7 peggiori film trash del cinema italiano.

Condividi l'articolo Il cinema italiano è rinomato e apprezzato in tutto il mondo, basti pensare ad un capolavoro assoluto come 8 1/2 di Federico Fellini ma se ne potrebbero elencare a decine. Ovviamente, come in tutte le cose, c’è sempre un’altra faccia della medaglia e se si parla di trash italiano, questa faccia è altrettanto ricca. Tra tentativi di parodie, film a bassissimo budget ed altri film ad alto budget ma con una regia e una sceneggiatura ai limiti dell’amatoriale, il cinema italiano ha sfornato vari prodotti molto trash, nel senso più negativo del termine.

Un film trash, infatti, se visto tra amici, nel giusto contesto e con il giusto mood, può anche essere piacevole e strappare qualche sana risata. I titoli che vedremo oggi, però, per motivi vari, non raggiungono minimamente questo obbiettivo e se e quando fanno ridere lo spettatore è per l’imbarazzo che quest’ultimo prova.

Vediamo quindi insieme i 7 peggiori Film Trash del cinema italiano.

Il silenzio dei prosciutti (1994), Ezio Greggio

Il silenzio dei prosciutti si posiziona all’ultimo posto tra i peggiori film trash italiani perché, nonostante tutti gli infiniti difetti, almeno ci prova e agli spettatori a cui piace un certo tipo di comicità, potrebbe anche strappare un paio di deboli risate.

Perlomeno, a differenza del film Chicken Park del collega Jerry Calà, che non rientrerà in questa classifica e che tenta ma fallisce nel tentativo di parodiare altri film, il film trash diretto da Ezio Greggio cerca di rispettare alcuni canoni tipici della parodia, pur cadendo molto spesso nel banale.

La trama ruota attorno al detective Jo Dee Fostar che deve dare la caccia ad un pericoloso serial killer che in un solo mese ha ucciso più di 120 persone. Ovviamente il titolo è una storpiatura de Il silenzio degli innocenti, mentre il film ne cita vari, spesso anche legati alla cinematografia di Hitchcock.

Il film, girato addirittura oltre oceano per dare maggiore autenticità, mostre delle lacune fin dal primo minuto, sia a livello di qualità di battute, sia a livello di regia (essendo la prima volta per Ezio Greggio) sia a livello di qualità complessiva. Nonostante questo, pur essendo un film trash con la T maiuscola, è decisamente migliore di quelli che vedremo tra poco.

Peggiori Film Trash Italiani – Il silenzio dei prosciutti

Bambola (1996), Bigas Luna

Se volete vedere un film veramente trash e al tempo stesso vedere la protagonista, interpretata da Valeria Marini, cavalcare una mortadella, allora dovete vedere il film Bambola, che si posiziona al sesto posto della nostra classifica.

La trama parla di questa seducente donna di nome Bambola che gestisce una pizzeria insieme al fratello dopo la morte per cirrosi. Un atto di violenza subito dalla protagonista porterà la stessa ad uccidere un uomo e da lì in poi nasceranno tutte le varie peripezie del caso.

Questo film ha tutto ciò che si cerca in un prodotto trash: una recitazione di basso livello, una regia non all’altezza di un film lungometraggio, una trama banale e tanti, ma tanti luoghi comuni, soprattutto legati al genere femminile.

Peggiori Film Trash Italiani – Bambola

Dreamland – La terra dei sogni (2011), Sebastiano Sandro Ravagnani

Al quinto posto dei peggiori film trash italiani abbiamo deciso di inserire un film dimenticato, fortunatamente, dai più, ovvero Dreamland – La terra dei sogni. Questo film, a differenza dei precedenti, si prendo molto sul serio ma fallisce in maniera evidente in questo intento cadendo nel trash del peggior tipo.

La trama parla di questo ragazzino pugliese che parte per gli Stati Uniti D’America in cui, dopo qualche anno, sarà conosciuto con il nome di James. Per varie ragioni, entrerà nel pericoloso giro delle gang e riuscirà ad uscirne solo grazie all’aiuto di un ex pugile di nome Frank, interpretato dal celebre bodybuilder Franco Columbu.

Il film è quindi teoricamente serio ma nonostante ciò è difficile non ridere considerando la qualità della recitazione che viene mostrata allo spettatore. Non poteva mancare in questa classifica in quanto è anche uno dei film italiani con il peggiore incasso di sempre: 2400 euro a fronte del milione (circa) che è costato.