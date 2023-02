Condividi l'articolo

Terribile lutto nel mondo dela televisione. A 84 anni si è spento Maurizio Costanzo, leggendario giornalista e conduttore televisivo che ha accompagnato il nostro Paese per oltre mezzo secolo. A comunicarlo è stato il suo ufficio stampa che per il momento non ha ancora rivelato la causa del decesso.

Nel corso degli anni Maurizio Costanzo è divenuto un’autentica icona della nostra televisione. Sebbene abbia iniziato la sua carriera come scrittore di programmi radiofonici e commedie teatrali, il grande giornalista ha raggiunto l’apice della notorietà nel 1976, conducendo in Rai il talk-show Bontà loro. Pochi anni dopo, nel 1982, divenne un mito del nostro piccolo schermo grazie al Maurizio Costanzo Show, programma televisivo di Mediaset che ha condotto praticamente per tutto il resto della sua vita e con il quale ha raccontato il nostro Paese per oltre 40 anni.