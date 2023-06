Cinema GTA: L’attore di Trevor ha recitato davvero in mutande Steven Ogg, attore che ha interpretato Trevor in GTA, ha effettivamente recitato le sue battute in mutande Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Chiunque abbia giocato a GTA 5 dovrebbe avere familiarità con Trevor, uno dei personaggi principali. Il personaggio è stato interpretato da Steven Ogg, attore apparso anche in serie TV di successo come The Walking Dead e Better Call Saul. Sebbene questi show siano sicuramente celeberrimi, chiunque lo conosca, quasi sicuramente, lo fa per GTA. Oggi diede infatti il 110% per il ruolo. Addirittura, per entrare al massimo nel personeggio, decise, mentre registrava, di rimanere solo in mutande e, a quanto pare, non riusciva a controllare la sua flatulenza. A raccontarlo è stato Ned Luke che nel gioco interpreta Michael De Santa. Il nostro set era molto libero, piuttosto folle e molto divertente – ha detto. Steven era sempre molto libero con le sue scoregge. Poi, alla fine di ogni giorno lavorativo, si spogliava rimanendo in mutande e correva sul palco set. È davvero un fenomeno da baraccone.

Naturalmente, i fan del franchise probabilmente riconosceranno questo tipo di comportamento come tipicamente da Trevor, ma in realtà l’attore non potrebbe essere più diverso dal suo personaggio.

È così lontano da Trevor che non ci crederesti – ha proseguito LUke. In un certo senso, ci si avvicina. In un altro modo, neanche vagamente. Scoreggia in modo molto artistico, mette enfasi nella scoreggia. L’ho definito un attore al metano. Avevamo questa regola che potevamo ordinare cibo sano ma che contenesse un sacco di roba che fa scoreggiare. Gli piace mangiare sano.

Inoltre, è chiaro che Luke e Ogg sono andati d’accordo sin dall’inizio, con il loro provino insieme che è andato molto bene.

È stato bello, amico. È stato bello. Ci siamo schiaffeggiati perché c’era una scena fisica. C’è stato uno spintone, uno schiaffo – cose così. Quando siamo usciti, ho detto a Steven: “Non so io, amico, ma tu stai davvero prenotando questo ruolo” Lui era lontano, e sale sulla sua bici e dice: “Oh, non lo so”. E io: “Amico, ci vediamo sul set”.

Bellissimo!

