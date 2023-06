BTS: le 10 canzoni da conoscere [VIDEO]

Condividi l'articolo

Come iniziare ad esplorare il vasto mondo della musica dei BTS

I BTS, noti anche come Bangtan Boys, hanno conquistato il mondo della musica con il loro talento, la loro energia contagiosa e la loro capacità di creare brani che fanno vibrare il cuore. Questo gruppo k-pop sudcoreano è diventato un fenomeno globale, attirando milioni di fan in tutto il mondo, ed è arrivato il momento di conoscerli più a fondo. Ecco 10 canzoni per iniziare.

“Dope”

Questo brano del 2015 ha segnato un punto di svolta per i BTS, mettendo in mostra la loro abilità di rap e la loro energia esplosiva. “Dope” è un inno all’impegno, alla passione e alla determinazione nel perseguire i propri sogni.