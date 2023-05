News Il Grande Lebowski, Jeff Bridges apre al sequel Parlando con People, Jeff Bridges ha aperto alla realizzazione di un sequel de Il Grande Lebowski Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Il Grande Lebowsi, film del 1998 dei fratelli Coen con protagonista Jeff Bridges, è uno delle pellicole più amate degli ultimi 2 decenni. Sebbene abbia avuto un successo gigantesco e sia diventato un autentico cult, tuttavia, non è mai stato realizzato un sequel tanto agoganto dai fan. Tuttavia l’attore protagonista, parlando con People, si è detto disponibile a tornare nel ruolo. Oh Dio! Se i fratelli fossero coinvolti, lo farei sicuramente – ha detto. I fratelli, sono misteriosi e pieni di sorprese. Non sai cosa faranno, quindi dato che sono sorprendenti, non credo che faranno un sequel. Ma come ho detto, sono sorprendenti, quindi forse mi sorprenderanno e faranno un sequel

Parlando con Yahoo Entertainment nel 2014, Bridges ha anche raccontato deciso di non fumare mai erba durante le riprese de Il grande Lebowki, come era solito fare. Come spiegato, prima di ogni scena, Bridges andava dai registi per chiedere se nel ciak che stavano per girare il Drugo fosse “fatto”. La risposta era praticamente sempre sì.

Ogni tanto fumo un po’ di erba, ma per quel film ho deciso: “Questa è una sceneggiatura così meravigliosa, e abbastanza dettagliata” Anche se sembra molto improvvisato, è tutto sceneggiato. ha raccontato Bridges. È stato fatto tutto esattamente come era scritto. Se avessi aggiunto anche solo un “Ehi” in un punto, non sarebbe stato corretto. Quindi volevo davvero avere tutto il mio ingegno concentrato su di me. Non ho mai fumato durante quel film.

Il cast stellare de ll Grande Lebowski includeva anche John Goodman, Steve Buscemi, John Turturro, Sam Elliott, Philip Seymour Hoffman, Tara Reid e Julianne Moore.

