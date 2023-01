Serie TV

Musica

Approfondimenti The Last of Us: il significato di Never Let Me Down Again, la canzone dei Depeche Mode Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Never Let Me Down Again è la canzone dei Depeche Mode che sentiamo alla fine del primo episodio della serie di The Last of Us. Ma di cosa parla, e cosa c’entra con gli eventi che vediamo? Quando alla fine del primo episodio della serie di The Last of Us (che ci si augura tutti abbiate già visto; in caso contrario sappiate che potreste trovare degli SPOILER) Joel, Tess e Ellie partono per la loro difficile missione, ad accompagnarli ci sono le note di questa canzone: Never Let Me Down Again dei Depeche Mode, del 1987. Sì: per i non-musicofili tra voi, sappiate che i Depeche Mode non hanno fatto solo Enjoy the Silence e Personal Jesus. Questo brano, tratto dall’album Music for the Masses (1987), è stato scritto dal genio e leader de-facto della band, Martin Gore, mescolando ispirazioni tratte dal suono dei Led Zeppelin con motivi di synthpop e new wave tipici della musica dei Depeche.

La voce di Dave Gahan, il celebre vocalist del gruppo, ci introduce al famoso incipit: “I’m taking a ride with my best friend / I hope he never lets me down again…” Si ritiene che la canzone in origine parlasse dell’utilizzo e dell’abuso di droga, anche se nella serie viene utilizzata per parlare del viaggio di Ellie con Joel.

“I’m taking a ride with my best friend

I hope he never lets me down again

He knows where he’s taking me

Taking me where I want to be

I’m taking a ride with my best friend“

“Mi faccio un giro con il mio migliore amico

Spero che non mi deluda mai di nuovo

Sa dove mi sta portando

Mi porta dove voglio essere

Mi faccio un giro con il mio migliore amico”

“We’re flying high

We’re watching the world pass us by

Never want to come down

Never want to put my feet back down on the ground“

“Voliamo alti

Guardiamo il mondo che ci passa davanti

Non voglio mai scendere

Non voglio mai più rimettere i piedi a terra”

“I’m taking a ride with my best friend

I hope he never lets me down again

Promises me I’m safe as houses

As long as I remember who’s wearing the trousers

I hope he never lets me down again“

“Mi faccio un giro con il mio migliore amico

Spero che non mi deluda mai di nuovo

Mi promette che sarò al sicuro come in una casa

Finché mi ricordo chi è che indossa i pantaloni

Spero che non mi deluda mai di nuovo”

“See the stars, they’re shining bright

Everything’s alright tonight“

“Guarda le stelle, brillano luminose

Va tutto bene stanotte”

Il brano, oltre ad essere una succulenta citazione della miglior musica anni ’80 (in un periodo nel quale le serie tv non sembrano disdegnare questo decennio o altri classici di anni limitrofi), sembra voler commentare ciò che aspetta i due (e Tess, ma meno) nella loro avventura attraverso il mondo post-apocalittico popolato dagli infetti.

Qui non ne parliamo perché sappiamo che in molti tra gli spettatori della serie non hanno ancora recuperato il videogioco Naughty Dog dal quale è tratta (cosa che consigliamo di fare al più presto), ma vi basti sapere che nascosto tra le righe di questa canzone si cela quello che potremmo interpretare come un commento al futuro e allo sviluppo del rapporto tra i due protagonisti.

Qui sopra potete rileggere il testo del brano e la traduzione in italiano per ogni strofa, refrain e variazione finale. Qui sotto, invece, potete rivedere i Depeche Mode nel video originale della canzone, risalente al 1987. Vi sfidiamo ad interpretarne il significato con la chiave di lettura che vi abbiamo dato e con la visione dei prossimi episodi!

Continuate a seguirci su LaScimmiaSente